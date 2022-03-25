Тренер «Иртыша» избил 11-летнего хоккеиста. Ударил кулаком по животу и пнул в область ключицы несколько раз (КазТАГ)

Тренера подозревают в избиении 11-летнего хоккеиста.

Тренер ХК «Иртыш» Вячеслав Писегов подозревается в избиении юного хоккеиста в Павлодарской области. Об этом рассказала мать мальчика Гульсум Алдабергенова.

«Мой сын посещает с 2016 года хоккейный клуб «Иртыш». Тренером команды «Иртыш» является Писегов В.И. С 10 по 14 марта в городе Актобе проходил третий тур Кубка федерации по хоккею с шайбой среди детей 2010 года рождения, где принимала участие команда «Иртыш» Павлодара.

11 марта после игры с командой «Медведи» (Алматы), в раздевалке тренер нашей команды «Иртыш» Писегов В.И. без каких-либо комментариев избил первую пятерку игроков, среди которых был мой сын, нанес ему телесные повреждения (ударил кулаком по животу, а также пнул несколько раз в области ключицы). Экспертное заключение факта избиения 17 марта 2022 года прошли», – сказала Алдабергенова.

По ее словам, очевидцами избиения были дети команды «Иртыш». Подобное поведение тренера было замечено неоднократно.

«Я полностью с этим не согласен, отрицаю этот факт, я никого не бил, не избивал. У этого человека есть неприязнь.

Я пришел в эту команду в 2016 году. Всегда иду на контакт и с детьми, и с родителями. Я буду отстаивать свою честь, и обращаться со встречным заявлением», – заявил сам Писегов.

В управлении по развитию туризма и спорта Павлодврской области сообщили, что на данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

«17 марта в полицию города Павлодара обратилась горожанка о принятии мер в отношении тренера. С ее слов, 11 марта в городе Актобе, тренер, находясь в раздевалке спортивного комплекса, нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, а именно пнул ногой в области груди.

Данный факт зарегистрирован в центральном отделе полиции города Павлодара. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой нанесенные телесные повреждения относятся к легкой степени тяжести», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Возбуждено административное производство по статье 73-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) КоАП РК. Материал планируется направить в суд.