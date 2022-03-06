Александр Беглов: «СКА-Арена» станет новой визитной карточкой Петербурга»

Теги СКА Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Александр Беглов Хоккей

Александр Беглов считает, что «СКА-Арена» станет новой визитной карточкой Петербурга.

Губернатор посетил строительную площадку арены.

«Строительство комплекса – большой шаг вперед в развитии городской инфраструктуры. Создается очень удобное и главное – безопасное пространство.

Он станет новой визитной карточкой Петербурга и даст городу дополнительные рабочие места.

На этой арене будут проходить не только соревнования по хоккею, но и состязания в других видах спорта. Несмотря на все сложности и трудности, город продолжает развиваться. Все наши проекты будут реализованы», – сказал Беглов.

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