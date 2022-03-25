«Ак Барс» поздравил Квартальнова с днем рождения. Сегодня тренера могут уволить – у него встреча с руководством

поздравил Квартальнова с днем рождения, сегодня его могут уволить.

«Дмитрию Квартальнову − 56 🎉

Поздравляем нашего главного тренера с днем рождения и желаем больших побед, здоровья и семейного счастья!» – говорится в сообщении пресс-службы казанцев.

Ранее сообщалось, что сегодня руководство «Ак Барса» проведет с Квартальновым встречу. Скорее всего, его контракт не будет продлен.

Специалист возглавляет казанский клуб с 2019 года. В этом сезоне «Ак Барс» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4).