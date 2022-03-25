Грицюк о незасчитанных голах «Авангарда»: «Это сильно сказывается на психологии. Столько усилий прилагаешь забить, а где-то нарушаешь правила»

рассказал о незасчитанных шайбах «Авангарда» в матче с .

Нападающий омского клуба прокомментировал поражение со счетом 1:5 в четвертом матче серии.

– Плохой старт выдали – пропустили три шайбы. Потом вроде начали находить свою игру, но там чуть-чуть не повезло – не засчитали несколько голов, и в принципе все по делу.

Не особо доволен результатом своей игры. Будем делать выводы и возвращаться в серию, теперь она будет до двух побед.

– Три отмененных шайбы – как они сказались на психологическом состоянии команды?

– Не то чтобы сломало, но все равно: ты столько усилий прилагаешь, чтобы забить этот гол, и в итоге где-то нарушаешь правила.

Конечно, все справедливо и по делу, но чуть-чуть, может, подломало. Толчинский забил – подрасстроился, я забил – тоже подрасстроился.

Конечно, на психологическом уровне это сильно сказывается, но на работоспособности – не думаю.

Потому что мы все равно выходим делать свое дело, играть в любимый хоккей. Сегодня «Магнитка» была сильнее.

– Два поражения подряд, как можно переломить негативную энергию от поражений?

– Как «Магнитка» переломила: они тоже два матча подряд проиграли у себя дома, причем с разгромным счетом.

Думаю, тренерский штаб будет говорить нам, как играть и что делать, а наша задача – выходить на поле и выполнять их установку.

– В чем причина того, что в серии пока побеждают только гости?

– Я не знаю. Мы просто выдали хороший старт серии, а сейчас чуть подспустили уровень нашей игры. Надеюсь, мы сейчас восстановимся и приедем туда с той же игрой, с которой приезжали в начале серии.

– Многое не получилось – матч тяжелый, по счету даже катастрофический. Были в какой-то момент мысли, чтобы он поскорее уже закончился?

– Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мыслей таких не было, пытались достать его все-таки. Не зря говорят, что играем до сирены.

Не бывает такого, что ты хочешь, чтобы матч закончился как можно раньше. Только когда ты ведешь в счете 2-1 и последние минуты – ты хочешь, чтобы матч закончился быстрее, – сказал Грицюк.

Судьи отменили 3 (!) гола «Авангарда», но проиграл он не из-за этого. Серия с «Магниткой» начинается заново