Воробьев о стратегическом переломе в серии с «Авангардом»: «Я бы этого хотел. Видеотренерам пиханули немножко, поздравили»

рассказал о победе над (5:1) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Счет в серии стал равным – 2-2.

– Очень хорошее начало – 3:0. Потом «Авангард» побежал отыгрываться, нам пришлось много обороняться.

Сейчас серия переходит в серию до двух побед. Надо готовиться к этим матчам.

– Как домашние 1:8 превратились в две гостевые победы?

– Я говорил, что «Авангард» хорош без шайбы. Когда ты уступаешь один-два гола – тебе очень тяжело играть.

Они закрываются, очень хорошо работают. Но так как мы в этих двух матчах вели в счете, тогда уже обратная картина. В этом все дело.

– Сложилось впечатление, что вы досконально изучили слабые стороны соперника и очень умело ими пользуетесь. Можно ли говорить, что случился стратегический перелом в серии?

– Ну я бы этого хотел. Команды изучают друг друга, тренеры работают и не спят ночами с двух сторон. Сейчас опять все начинается с нуля. Надо показывать характер.

«Авангард» – команда, которая выигрывала кубок и знает, как играть. Я уже приводил в пример, что в 2016 году у меня не было сомнений, что мы выиграем седьмую игру, потому что у нас была чемпионская команда. Мы знали, как это делать.

– С чем связано решение заменить на ?

– Если серьезно, просто дали отдохнуть. Счет позволял.

– Что появилось у команды в игровом плане в двух балашихинских матчах?

– Ничего особо не терялось. Мы просто пропускали первыми.

Первый матч начали с 0:2, второй из-за четырех ошибок с 1:4. Две хорошие команды. Когда даешь фору, сложно догонять.

– Будет ли премия видеотренерам?

– Пиханули им сейчас немножко. Поздравили, – заявил главный тренер .

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