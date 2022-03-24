Воробьев о стратегическом переломе в серии с «Авангардом»: «Я бы этого хотел. Видеотренерам пиханули немножко, поздравили»

Илья Воробьев рассказал о победе над «Авангардом» (5:1) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.
Счет в серии стал равным – 2-2.
– Очень хорошее начало – 3:0. Потом «Авангард» побежал отыгрываться, нам пришлось много обороняться.
Сейчас серия переходит в серию до двух побед. Надо готовиться к этим матчам.
– Как домашние 1:8 превратились в две гостевые победы?
– Я говорил, что «Авангард» хорош без шайбы. Когда ты уступаешь один-два гола – тебе очень тяжело играть.
Они закрываются, очень хорошо работают. Но так как мы в этих двух матчах вели в счете, тогда уже обратная картина. В этом все дело.
– Сложилось впечатление, что вы досконально изучили слабые стороны соперника и очень умело ими пользуетесь. Можно ли говорить, что случился стратегический перелом в серии?
– Ну я бы этого хотел. Команды изучают друг друга, тренеры работают и не спят ночами с двух сторон. Сейчас опять все начинается с нуля. Надо показывать характер.
«Авангард» – команда, которая выигрывала кубок и знает, как играть. Я уже приводил в пример, что в 2016 году у меня не было сомнений, что мы выиграем седьмую игру, потому что у нас была чемпионская команда. Мы знали, как это делать.
– С чем связано решение заменить Василия Кошечкина на Ивана Налимова?
– Если серьезно, просто дали отдохнуть. Счет позволял.
– Что появилось у команды в игровом плане в двух балашихинских матчах?
– Ничего особо не терялось. Мы просто пропускали первыми.
Первый матч начали с 0:2, второй из-за четырех ошибок с 1:4. Две хорошие команды. Когда даешь фору, сложно догонять.
– Будет ли премия видеотренерам?
– Пиханули им сейчас немножко. Поздравили, – заявил главный тренер «Металлурга».
Судьи отменили 3 гола «Авангарда» в четвертом матче с «Металлургом». Воробьев взял три успешных челленджа