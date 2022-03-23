Разин о сезоне «Северстали»: «Прыжок выше головы, если брать бюджет и место в таблице. Была действительно Команда!!!»

подвел итоги сезона для .

«Если подводить итоги сезона, то могу сказать, что команда «Северсталь» сделала шаг вперед. По итогам сезона мы заняли 9-е место.

Если брать бюджет и место в таблице – это прыжок выше головы… Но я был уверен, что как минимум первый раунд нам покорится. Не получилось.

Винить команду я не могу, потому что в этом сезоне у нас была действительно Команда!!!

Показательный момент: второй период пятого матча с . При счете 0:3 ни один хоккеист не перестал верить в победу. Пересмотрите отрезок после того как счет стал 2:3… Посмотрите на лица наших ребят, на их эмоции.

На эмоции Влада Подъяпольского, после того как я его заменил, и ставил на буллиты. Вот показатели Коллектива, показатели классной атмосферы внутри команды.

Пусть мы проиграли серию, но мы выиграли последнюю домашнюю игру для болельщиков. Устроили жителям Череповца праздник! Этот сезон должен остаться в памяти именно этой победой!!!» – написал Разин в своем телеграм-канале.