Кравчук об отъезде легионеров: «Российским лидерам второго эшелона сразу стало полегче. Временное падение уровня КХЛ неизбежно»

считает, что уровень упадет после отъезда ряда легионеров.

– Кто в КХЛ удивляет?

– Уфа. Команда потеряла лидеров – звено легионеров, но не сбавила турнирный ход. Рад за , который вышел в на лидирующие роли.

Виктор в свое время поиграл в НХЛ, но здесь очень быстрый хоккей – и даже со светлой хоккейной головой Тихонова-младшего не все получилось. Но раньше в сборной России, а сейчас в «Салавате» Виктор доказывает, что он – мастер, который соответствует своей фамилии.

Если говорить об уровне хоккея, то КХЛ потеряла примерно полтора десятка ведущих легионеров. Как к ним ни относись, это мастера, которые повышали уровень турнира.

Наверное, без них чуть снизились скорости – и российским лидерам, скажем так, второго эшелона сразу стало полегче. Это мы видим и по Уфе, и по , и так далее.

– Как нам относиться к отъезду легионеров?

– Спокойно. Появляется возможность побольше внимания уделить молодежи, школе, системам игры, тренингу. Но нужно понимать, что временное падение уровня КХЛ неизбежно, – уверен двукратный олимпийский чемпион.