Генменеджер «Питтсбурга» о Ракелле: «Нам нравится набор его навыков. Чувствуем, что он отлично впишется»

Генменеджер «Питтсбурга» оценил приобретение форварда .

Клуб выменял шведа у «Анахайма» на дедлайне.

«Нам нравится набор его навыков. У него есть скорость, он играет в быстрый хоккей. Чувствуем, что он отлично впишется.

В этой лиге трудно забивать голы. И когда приходит игрок с таким послужным списком, вы чувствуете, что команда стала лучше.

Мы заглядывали внутрь и спрашивали себя: «Где мы находимся?». Мы знаем, что у нас хорошая команда.

Мы знаем, что собираемся выйти в плей-офф, и просто хотели добавить тот элемент, который сделал бы команду лучше. При этом требуемая компенсация тоже должна была нас устраивать», – сказал .

«Питтсбург» выменял Ракелля у «Анахайма» на Астон-Риза, Симона, Кланга и пик 2-го раунда