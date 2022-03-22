Жиру об обмене: «Обсуждали ситуацию с женой почти каждый вечер. В итоге все сводилось к «Флориде»

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Клод Жиру сообщил, что «Флорида» была на первом месте в его списке для обмена.

«Я много думал об этом. Мы с женой обсуждали ситуацию почти каждый вечер. И всякий раз все сводилось к «Флориде». Просто казалось, что это должно случиться. 

«Флорида» была на первом месте в моем списке. Если и была команда, куда я хотел бы перейти, то именно эта.

В этом сезоне у меня была возможность сыграть против «Пантерс» трижды. Я посмотрел еще несколько их игр. Не слышал о команде чего-то плохого. Я очень рад, что сделка состоялась.

Моя работа состоит в том, чтобы адаптироваться, гармонично влиться в состав и помогать команде выигрывать больше матчей. Делать все, что в моих силах, в любой роли, которую мне предоставит тренер. 

Сейчас у нас осталось не так много игр до плей-офф, но надо найти химию с партнерами. В какое бы звено меня ни поставили, нужно этого добиться и делать все, что смогу», – сказал экс-капитан «Филадельфии». 

Жиру и Рубцов перешли во «Флориду». «Филадельфия» получила взамен Типпета и 2 драфт-пика

 

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