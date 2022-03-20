Генменеджер «Флориды»: «Жиру показывал элитное лидерство в «Филадельфии». Рады видеть в команде игрока такого калибра»

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Генменеджер «Флориды» высказался о приобретении Клода Жиру

«Пантерс» выменяли 34-летнего игрока у «Филадельфии». 

«Клод – один из самых всесторонне развитых талантов в НХЛ на протяжении более 10 лет. Он показывал элитное лидерство и отношение к делу во время своего пребывания в «Филадельфии». Очень рады видеть игрока такого калибра в нашей команде. 

Кроме того, мы рады, что к нам присоединились Коннор Буннаман и Герман Рубцов. С нетерпением ждем их прогресса в нашей системе», – сказал Билл Зито. 

Жиру и Рубцов перешли во «Флориду». «Филадельфия» получила взамен Типпета и 2 драфт-пика

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