Генменеджер «Флориды»: «Жиру показывал элитное лидерство в «Филадельфии». Рады видеть в команде игрока такого калибра»

Генменеджер «Флориды» высказался о приобретении .

«Пантерс» выменяли 34-летнего игрока у «Филадельфии».

«Клод – один из самых всесторонне развитых талантов в на протяжении более 10 лет. Он показывал элитное лидерство и отношение к делу во время своего пребывания в «Филадельфии». Очень рады видеть игрока такого калибра в нашей команде.

Кроме того, мы рады, что к нам присоединились и . С нетерпением ждем их прогресса в нашей системе», – сказал Билл Зито.

Жиру и Рубцов перешли во «Флориду». «Филадельфия» получила взамен Типпета и 2 драфт-пика