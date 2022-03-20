Жиру и Рубцов перешли во «Флориду». «Филадельфия» получила взамен Типпета и 2 драфт-пика

и произвели обмен хоккеистами.

Форварды «Флайерс» , и Коннор Буннаман стали игроками «пантер», которые также получили выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024.

Взамен «Флорида» отдала «Филадельфии» нападающего , выбор в 1-м раунде драфта-2024 и выбор в 3-м раунде драфта-2023.

Контракт 34-летнего Жиру с «Флайерс» был рассчитан до конца текущего сезона с кэпхитом 8,275 млн долларов, но половину этой суммы «Филадельфия» будет по-прежнему ему выплачивать, сообщает Sportsnet.

В 57 матчах нынешнего чемпионата НХЛ канадец набрал 41 (18+23) очко.

Рубцов не играл в этом сезоне НХЛ. В 37 играх АХЛ за фарм-клуб «Филадельфии» на его счету 6 (2+4) баллов.

Статистика Типпета – здесь, Буннамана – здесь.