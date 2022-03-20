Жиру и Рубцов перешли во «Флориду». «Филадельфия» получила взамен Типпета и 2 драфт-пика

«Филадельфия» и «Флорида» произвели обмен хоккеистами.
Форварды «Флайерс» Клод Жиру, Герман Рубцов и Коннор Буннаман стали игроками «пантер», которые также получили выбор в 5-м раунде драфта НХЛ-2024.
Взамен «Флорида» отдала «Филадельфии» нападающего Оуэна Типпета, выбор в 1-м раунде драфта-2024 и выбор в 3-м раунде драфта-2023.
Контракт 34-летнего Жиру с «Флайерс» был рассчитан до конца текущего сезона с кэпхитом 8,275 млн долларов, но половину этой суммы «Филадельфия» будет по-прежнему ему выплачивать, сообщает Sportsnet.
В 57 матчах нынешнего чемпионата НХЛ канадец набрал 41 (18+23) очко.
Рубцов не играл в этом сезоне НХЛ. В 37 играх АХЛ за фарм-клуб «Филадельфии» на его счету 6 (2+4) баллов.