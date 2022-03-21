Дементьев об игре Сорокина: «Он адаптировался к НХЛ. Его мастерство вкупе с психологической устойчивостью обеспечивает результат «Айлендерс»

высказался по поводу игры голкипера .

– Сорокин на этой неделе выдал впечатляющий матч против «Рейнджерс» и сделал заявку на сэйв года. Может ли Илья уже в следующем сезоне войти в элиту НХЛ и бороться за «Везину» наравне с Шестеркиным и Василевским?

– Сорокин изначально был вратарем высокого уровня. А тот возраст, к которому он сейчас подходит, принято считать расцветом во вратарском искусстве.

Для меня нет никакого удивления в том, как Илья играет сейчас.

Он уже адаптировался к , а его мастерство вкупе с психологической устойчивостью позволяет обеспечивать результат «Айлендерс».

То, что Сорокин показывает, это результат планомерной и серьезной работы на протяжении всей карьеры, – заявил хоккейный агент.