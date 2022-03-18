Троц о спасении Сорокина после броска Панарина: «Один из лучших сэйвов, что я видел. Но это совсем не удивляет»

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Барри Троц назвал сэйв Сорокина на Панарине одним из лучших, что он видел.

В первом периоде матча между «Айлендерс» и «Рейнджерс» (2:1) Илья Сорокин отразил бросок Артемия Панарина клюшкой. 

Комментируя эпизод, тренер начал с захода на фразу «Holy shit», но произнес вслух только первое слово, заменив второе паузой и словом «да». 

«Это был один из лучших сэйвов, что я видел за долгое время, если не лучший. А я работаю уже очень долго. 

Но меня это совсем не удивляет. Он способен на такие штуки и показывает, почему. Он отлично подготовлен. Меня в нем ничего не удивляет», – сказал Троц. 

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