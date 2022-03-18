Троц о спасении Сорокина после броска Панарина: «Один из лучших сэйвов, что я видел. Но это совсем не удивляет»

назвал сэйв Сорокина на Панарине одним из лучших, что он видел.

В первом периоде матча между и (2:1) отразил бросок клюшкой.

Комментируя эпизод, тренер начал с захода на фразу «Holy shit», но произнес вслух только первое слово, заменив второе паузой и словом «да».

«Это был один из лучших сэйвов, что я видел за долгое время, если не лучший. А я работаю уже очень долго.

Но меня это совсем не удивляет. Он способен на такие штуки и показывает, почему. Он отлично подготовлен. Меня в нем ничего не удивляет», – сказал Троц.