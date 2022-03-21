Майоров о «Металлурге»: «Пропускать по 8 голов в плей-офф – неприлично. Это вина не вратаря, а полевых игроков, вся команда играет плохо»

поделился мнением о ходе серии Кубка Гагарина между и Авангардом».

– Вас удивило, что сумел забросить «Магнитке» в двух первых матчах пятнадцать шайб?

– Для второго раунда плей-офф это, конечно, результат из ряда вон.

Особенно это касается второго матча, в котором соперники забросили на двоих двенадцать шайб.

А уж пропускать в Кубке Гагарина по восемь голов такому клубу, как «Магнитка», просто неприлично. Это же антирекорд сезона для клуба, столько пропустить умудриться надо.

– Неужели «Металлургу» стиль «Авангарда» настолько не по вкусу?

– Видимо, дело действительно в этом. Конечно, уральский клуб может сослаться на то, что его неожиданно покинул финский голкипер .

Но ведь – опытный кубковый боец. Да и потом, глупо обвинять вратаря, когда команда по семь-восемь шайб за матч пропускает.

Это вина не голкипера, а в первую очередь полевых игроков. Значит, вся команда играет плохо, – сказал двукратный олимпийский чемпион.