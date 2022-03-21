Валерий Каменский: «Реально, что Овечкин станет лучшим снайпером сезона НХЛ. Как «Вашингтон» будет играть, так и будет Саша забивать»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский Остон Мэттьюс Спорт-Экспресс Хоккей

Валерий Каменский считает, что Александр Овечкин может стать лучшим снайпером сезона НХЛ.

Россиянин забросил 40-ю шайбу в чемпионате в матче против «Далласа» (2:3).

«Шанс есть всегда. Мы желаем ему этого.

Хоккей – это командная игра. Как будет играть команда, так и будет Саша забивать. Так же и у Мэттьюса.

Надо не обращать на это внимания. Просто играть в свой хоккей и побеждать в каждом матче, тогда будет результат.

На результативность Овечкина влияют все факторы, в том числе его любовь к хоккею и стремление играть. Моменты создает команда, а он их реализует.

Конечно, реально, что Овечкин станет лучшим снайпером сезона. Саша знает, как забивать, а там как получится», – сказал советник главного тренера сборной России.

Остон Мэттьюс лидирует в списке лучших снайперов с 46 голами.

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