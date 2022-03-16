Каменский о том, что Овечкин обошел Ягра: «Легендой он будет, когда закончит, но достижение уже легендарное»

Валерий Каменский считает Александра Овечкина великим игроком.

Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Большой титанический труд. Это великое достижение игрока. Естественно, поздравляю Сашу от всей души, желаю дальнейших успехов, желаю здоровья, что немаловажно в хоккее. Пусть продолжает бить рекорды и восхищать болельщиков своей игрой.

Легендой он будет, когда закончит, но достижение уже легендарное. Он великий действующий игрок, который бьет рекорды.

Не тревожно ли мне за Александра? Он делает свою работу, выходит на лед и играет в хоккей, показывая свой высокий класс», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

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