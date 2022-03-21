Ник Пол перешел в «Тампу» из «Оттавы» в обмен на Жозефа и драфт-пик в 4-м раунде

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«Оттава» обменяла нападающего Ника Пола в «Тампу».

В качестве компенсации канадский клуб получил форварда Матье Жозефа и выбор в четвертом раунде драфта-2024.

При этом «Сенаторс» удержали в своей платежной ведомости 44,5% зарплата Пола. Кэпхит хоккеиста составляет 1,35 миллиона долларов.

В текущем сезоне 27-летний Пол набрал 18 (11+7) очков при полезности «минус 18» в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний Жозеф записал на свой счет 18 (8+10) баллов при полезности «плюс 4» в 58 играх сезона.

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