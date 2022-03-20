Грицюк о голе в пустые ворота: «Хартли бы меня не простил, если бы не забил. Слава богу, попал»

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Арсений Грицюк прокомментировал свои голы в матче с «Металлургом» (7:5, 2-0 в серии).

«Хорошая игра, здоровский темп «Металлург» задал в первом периоде. Хорошо, что повели 4:1. Во втором соперник начал наседать, подобрался к нам очень близко. В третьем была задача сыграть по счету, не дать ничего создать сопернику. Хорошо, что выиграли, но нельзя таких ошибок допускать.

Первый гол – как на Олимпиаде? Убегал, знал, что буду делать. Кошечкин – большой вратарь, нужно было сделать обманное движение. Не стал убирать не неудобную, не люблю. Поэтому бросил верхом.

Второй гол? Бросил, такой момент, слава богу, что она залетела. Наверное, тренеры у нас там словили панику на лавочке. Да, понимаю, что рисковал, но, к счастью, риск оправдался. Если бы не забил, то Боб Хартли бы меня не простил. Но, слава богу, попал.

Он мне после игры сказал, что он первый раз в жизни увидел, чтобы из своей зоны под перекладину нападающий попал. Запомнит меня, может быть!» – сказал нападающий «Авангарда».

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