Илья Воробьев: «Авангард» отчаянно действует. Сложно против них, постоянно ложатся под шайбу в последний момент»

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Илья Воробьев считает, что «Металлургу» надо повысить уровень ярости.

В матче второго раунда Кубка Гагарина команда проиграла «Авангарду» (5:7, 0-2 в серии) 

«Да, «Авангард» отчаянно действует. Действительно, сложно против них, но нельзя свои ошибки делать. Они постоянно в последний момент ложатся под шайбу.

Слова нашли после первого периода, но смысл? Какие слова? Надо повысить уровень ярости, вот какие слова», – сказал главный тренер «Металлурга»

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