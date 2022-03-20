Боб Хартли: «Авангард» всегда показывает характер и сражается до последнего. Это наша культура, будем следовать ей всегда»

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Боб Хартли считает, что «Авангард» всегда демонстрирует характер.

Омский клуб победил «Металлург» (7:5, 2-0 в серии) в матче второго раунда Кубка Гагарина. 

«Еще одна крайне важная победа. Невероятный характер мы показываем. Сегодня получилось три матча по цене одного.

Прекрасный первый период в нашем исполнении, не совсем гладкий второй получился по ряду причин, которые не всегда от нас зависят. Но мы поговорили в раздевалке и прекрасно отыграли третий, здорово нейтрализовали большинство.

Мы всегда демонстрируем характер, не опускаем руки и сражаемся до последнего, это наша культура, и мы будем следовать ей всегда. Очень горжусь нашими ребятами, едем домой с двумя победами», – сказал главный тренер «Авангарда».

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