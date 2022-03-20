«Бостон» подпишет Хампуса Линдхольма на 8 лет с кэпхитом около 6,5 млн долларов. Клуб выменял защитника у «Анахайма»

Теги Бостон Анахайм НХЛ Хампус Линдхольм Хоккей

«Бостон» подпишет Хампуса Линдхольма на 8 лет с кэпхитом около 6,5 млн долларов.

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Как сообщает инсайдер Пьер Лебрюн, официально о сделке может быть объявлено в воскресенье. 

По текущему контракту зарплата Линдхольма составляет 5,2 миллиона долларов. 

Он провел 582 матча в НХЛ (все – за «Дакс») и набрал 222 (57+165) очка при полезности «+74». В 55 матчах Кубка Стэнли добавил еще 21 (4+17) балл при полезности «+11». 

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