Макдэвид первым в сезоне набрал 90 очков – за 61 матч. У него 6+5 в последних 5 играх

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Коннор Макдэвид первым в сезоне НХЛ набрал 90 очков.

Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (6:3). 

В последних 5 играх канадец набирает не менее 2 очков, причем в каждой из них он забивал и отдавал. На этом отрезке у него 11 (6+5) очков. 

Всего в сезоне стало 90 (35+55) баллов в 61 матче.

Макдэвид увеличил отрыв в гонке бомбардиров от преследователей – Джонатана Юбердо из «Флориды» и одноклубника Леона Драйзайтля (по 86 очков). 

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