Торопченко забил 1-й гол в НХЛ в 11-м матче: 3 броска, 3 хита за 10:19 против «Коламбуса»

Форвард забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (4:5).

Это первый гол и первое набранное очко 22-летнего россиянина в чемпионатах , где он дебютировал в этом сезоне.

Нападающий отличился в 11-м матче турнира.

Сегодня за 10:19 у Торопченко 3 броска в створ ворот, 3 хита, полезность – «0».

Также в этом сезоне Торопченко играл в АХЛ за «Спрингфилд», в 42 играх на его счету 20 (10+10) баллов.

В прошлом сезоне он выступал за «Куньлунь» в КХЛ, набрав в 45 играх 11 (7+4) очков.