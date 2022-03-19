Кожевников об игроках «Авангарда»: «Чуть их заденут – валяются, хоть скорую вызывай»

считает, что иностранные тренеры ничего не дают .

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением об игре хоккеистов «Авангарда», а также прокомментировал победу «Спартака» над (6:1, 1-0).

«Если тренер другой команды говорит, что Хартли дает установку своим игрокам лежать до выхода врачей, то так оно и есть. Это вызывает отвращение. Чуть их заденут – валяются, хоть скорую вызывай.

Тренеры из-за границы нам ничего не дают. Дали бы Светлову с такой командой работать, думаю, результат был бы не хуже.

Трудно было ожидать, что «Спартак» так вольется в игровой ритм. Конечно, это здорово и в психологическом плане, но давайте посмотрим, насколько хватит мастерства во втором матче. От второй игры надо будет отталкиваться. Там и другая тактика может быть, могут сыграть на контратаках.

В первом матче соперники бодались атаками, и у СКА были моменты, но они не смогли их реализовать. Можно сказать, не повезло. проявил мужество, и Данск был на высоте», – сказал Кожевников.

Илья Воробьев: «У игроков «Авангарда» есть задание: лежать на льду до выхода доктора, если идет удар в голову или спину»