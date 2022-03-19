Крикунов про 8:1 в матче «Авангарда» и «Металлурга»: «Очень удивлен. Хартли – молодец, но еще все впереди»

Владимир Крикунов высказался о 8:1 в матче «Авангарда» и «Металлурга».
Омский клуб одержал крупную победу в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
«Очень удивлен крупным счетом в матче между «Металлургом» и «Авангардом». Посмотрим, что будет дальше, это всего лишь первая игра. «Авангард» пока оставляет хорошее впечатление, Боб Хартли – молодец, но еще все впереди.
Команда мобилизовалась в плей-офф, но не стоит забывать, что Илья Воробьев – опытный специалист, прошедший отличную тренерскую школу и добивавшийся больших побед. «Магнитка» покажет свои сильные стороны», – сказал заслуженный тренер России.