Крикунов про 8:1 в матче «Авангарда» и «Металлурга»: «Очень удивлен. Хартли – молодец, но еще все впереди»

высказался о 8:1 в матче и «Металлурга».

Омский клуб одержал крупную победу в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Очень удивлен крупным счетом в матче между и «Авангардом». Посмотрим, что будет дальше, это всего лишь первая игра. «Авангард» пока оставляет хорошее впечатление, – молодец, но еще все впереди.

Команда мобилизовалась в плей-офф, но не стоит забывать, что – опытный специалист, прошедший отличную тренерскую школу и добивавшийся больших побед. «Магнитка» покажет свои сильные стороны», – сказал заслуженный тренер России.