МЧМ-2022 состоится в Эдмонтоне в августе. Весь турнир пройдет в одном городе

Теги ИИХФ молодежный чемпионат мира Хоккей

МЧМ-2022 состоится в Эдмонтоне в августе. Весь турнир пройдет в одном городе

Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что новый турнир будет начат с нуля. 

В конце февраля международная федерация приняла решение отстранить сборные России от турниров под своей эгидой до сентября.

Таким образом, молодежная сборная России не примет участия в турнире в Эдмонтоне. 

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