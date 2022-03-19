МЧМ-2022 состоится в Эдмонтоне в августе. Весь турнир пройдет в одном городе

Об этом сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что новый турнир будет начат с нуля.

В конце февраля международная федерация приняла решение отстранить сборные России от турниров под своей эгидой до сентября.

Таким образом, молодежная сборная России не примет участия в турнире в Эдмонтоне.