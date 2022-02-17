Люк Тардиф: «МЧМ пройдет в середине августа где-то на западе Канады. Это будет турнир с нуля, начнем все заново»

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался касательно проведения МЧМ-2022.

Начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом.

– Когда пройдет молодежный чемпионат мира? И каким будет формат?

– Самое главное, что МЧМ пройдет в 2022 году. Это будет в середине августа где-то на западе Канады. Это будет турнир с нуля, мы начнем все заново. Возрастной ценз остается прежним – 15 марта мы завершим переговоры со всеми участниками. Пока решаем вопросы по организации и размещению.

Нас ждет большой хоккейный праздник. Нам было очень тяжело к нему готовиться. Все планы смешал коронавирус – новый штамм «омикрон». Нам пришлось экстренно менять планы, росла заболеваемость. Тем не менее мы верим, что в августе проведем МЧМ или в очень мягких условиях, или вообще без антиковидных мер, – сказал Тардиф.