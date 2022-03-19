Юбердо – главный кандидат на «Харт Трофи», Шестеркин – 2-й в списке, Овечкин – 6-й, Капризов – 9-й (NHL.com)

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Шестеркин – 2-й в списке кандидатов на «Харт Трофи», Овечкин – 6-й, Капризов – 9-й.

Официальный сайт НХЛ представил список кандидатов на «Харт Трофи» – приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате. 

В голосовании приняли участие 15 авторов сайта. Каждый из них называл пятерку кандидатов, голоса распределялись по системе 5-4-3-2-1. 

Больше всех баллов набрал форвард «Флориды» Джонатан Юбердо (52 при 7 первых местах). 

Второе место занял вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (44, 3 первых места). Третье – форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (41, 3 первых места). 

В топ-5 вошли капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (34, 1 первое место) и форвард «Калгари» Джонни Годро (22).

Также были упомянуты капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (9, 1 первое место), форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (7), защитник «Колорадо» Кэйл Макар (6), форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (5), форвард «Калгари» Элиас Линдхольм (4) и форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер (1). 

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