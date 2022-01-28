Овечкин – главный претендент на «Харт Трофи» по итогам половины сезона НХЛ, Юбердо – 2-й, Макдэвид – 3-й (NHL.com)

Капитан – главный претендент на приз самому ценному игроку для своей команды по итогам регулярного чемпионата («Харт Трофи»).

По итогам первой половины сезона россиянин набрал 74 балла в голосовании экспертов официального сайта лиги.

12 из 16 опрошенных поставили его на первое место. В 44 матчах на счету Овечкина 58 (29+29) очков.

Второе и третье места по набранным баллам заняли форварды ( , 43 балла, 2 первых места) и («Эдмонтон», 42 балла, 1 первое место)

В топ-5 также вошли форвард ( , 20 баллов) и защитник ( , 15). Все остальные кандидаты, в том числе Нэтан Маккиннон («Колорадо», 9, 1 первое место) набрали меньше 10 баллов.

Из россиян в голосовании также был упомянут форвард «Миннесоты» , получивший 3 балла.