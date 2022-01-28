Овечкин – главный претендент на «Харт Трофи» по итогам половины сезона НХЛ, Юбердо – 2-й, Макдэвид – 3-й (NHL.com)

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – главный претендент на приз самому ценному игроку для своей команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ («Харт Трофи»).

По итогам первой половины сезона россиянин набрал 74 балла в голосовании экспертов официального сайта лиги.

12 из 16 опрошенных поставили его на первое место. В 44 матчах на счету Овечкина 58 (29+29) очков. 

Второе и третье места по набранным баллам заняли форварды Джонатан Юбердо («Флорида», 43 балла, 2 первых места) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 42 балла, 1 первое место)

В топ-5 также вошли форвард Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 20 баллов) и защитник Виктор Хедман («Тампа», 15). Все остальные кандидаты, в том числе Нэтан Маккиннон («Колорадо», 9, 1 первое место) набрали меньше 10 баллов. 

Из россиян в голосовании также был упомянут форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, получивший 3 балла. 

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