Овечкин – главный претендент на «Харт Трофи», Макдэвид – 2-й, Шестеркин – 5-й (The Score)

Издание The Score представило топ-5 кандидатов на получение «Харт Трофи».

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.

Первое место занял форвард Александр Овечкин из «Вашингтона».

Вторым стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Замкнул тройку лидеров форвард Джонатан Юбердо («Флорида»).

В топ-5 также вошли Остон Мэттьюс («Торонто», 4-е место) и Игорь Шестеркин («Рейнджерс, 5-е место).

Овечкин о том, что он главный претендент на «Харт Трофи»: «Не обращаю внимание на эти разговоры. Прошла только половина сезона»