Овечкин – главный претендент на «Харт Трофи», Макдэвид – 2-й, Шестеркин – 5-й (The Score)

Издание The Score представило топ-5 кандидатов на получение «Харт Трофи».
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.
Первое место занял форвард Александр Овечкин из «Вашингтона».
Вторым стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Замкнул тройку лидеров форвард Джонатан Юбердо («Флорида»).
В топ-5 также вошли Остон Мэттьюс («Торонто», 4-е место) и Игорь Шестеркин («Рейнджерс, 5-е место).
Овечкин о том, что он главный претендент на «Харт Трофи»: «Не обращаю внимание на эти разговоры. Прошла только половина сезона»