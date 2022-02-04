Овечкин – главный претендент на «Харт Трофи», Макдэвид – 2-й, Шестеркин – 5-й (The Score)

Теги рейтинги Рейнджерс Торонто Вашингтон Флорида Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Джонатан Юбердо Игорь Шестеркин Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Хоккей

Издание The Score представило топ-5 кандидатов на получение «Харт Трофи».

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате. 

Первое место занял форвард Александр Овечкин из «Вашингтона». 

Вторым стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Замкнул тройку лидеров форвард Джонатан Юбердо («Флорида»).

В топ-5 также вошли Остон Мэттьюс («Торонто», 4-е место) и Игорь Шестеркин («Рейнджерс, 5-е место).

Овечкин о том, что он главный претендент на «Харт Трофи»: «Не обращаю внимание на эти разговоры. Прошла только половина сезона»

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