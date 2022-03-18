Айкел получил травму в матче с «Флоридой» после попадания шайбы в руку. «Вегас» сумел победить впервые за 6 игр

получил травму в матче с «Флоридой» после попадания шайбы в руку.

Форвард «Вегаса» был вынужден уйти со льда во втором периоде. Он получил травму, блокируя бросок.

«Он не вернулся, и это нехорошо. Ему предстоит пройти обследование, и мы узнаем больше в пятницу», – сказал главный тренер «Голден Найтс» Питер Дебур.

«Вегас» сумел прервать 5-матчевую серию поражений, обыграв «Флориду» (5:3).

«Вегас» проиграл 5 матчей подряд и 10 из 14 – с Айкелом в составе. У команды 7 игроков в списке травмированных