Третьяк о Кубке Первого канала вне Евротура: «Хотим сохранить турнир. Почему мы должны его хоронить?»

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Владислав Третьяк заявил, что ФХР хочет сохранить Кубок Первого канала

Ранее стало известно, что сборную России отстранили от участия в Евротуре на 2 года.

Кубок Первого канала был российским этапом этого турнира, в котором традиционно участвовали сборные России, Чехии, Швеции и Финляндии. 

«Мы хотим сохранить этот турнир. Если мы не играем со шведами и финнами, то почему мы должны его хоронить?

Это праздничный турнир, и, конечно, с Первым каналом и другими спонсорами будем договариваться», – сказал президент ФХР

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