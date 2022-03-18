Третьяк о Кубке Первого канала вне Евротура: «Хотим сохранить турнир. Почему мы должны его хоронить?»

заявил, что ФХР хочет сохранить .

Ранее стало известно, что сборную России отстранили от участия в на 2 года.

Кубок Первого канала был российским этапом этого турнира, в котором традиционно участвовали сборные России, Чехии, Швеции и Финляндии.

«Мы хотим сохранить этот турнир. Если мы не играем со шведами и финнами, то почему мы должны его хоронить?

Это праздничный турнир, и, конечно, с Первым каналом и другими спонсорами будем договариваться», – сказал президент .