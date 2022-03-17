Бывший премьер-министр Финляндии: «Фазель – позор хоккейной семьи. Его ни при каких обстоятельствах нельзя приглашать на ЧМ-2022»

Бывший премьер-министр Финляндии раскритиковал Рене Фазеля.
Ранее в КХЛ сообщили, что бывшего президента ИИХФ будут активно привлекать для решения стратегических вопросов развития лиги.
Также стало известно, что должности в КХЛ для швейцарца пока не планируется.
«Бывший президент ИИХФ Рене Фазель теперь, как утверждают, работает в КХЛ. Он позор мировой хоккейной семьи.
Его ни при каких обстоятельствах нельзя приглашать на ЧМ-2022 в Финляндии, который пройдет в мае», – написал политик Александр Стубб, ранее занимавший посты премьер-министра и министра иностранных дел Финляндии.
Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 год.