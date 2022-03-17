Бывший премьер-министр Финляндии: «Фазель – позор хоккейной семьи. Его ни при каких обстоятельствах нельзя приглашать на ЧМ-2022»

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Бывший премьер-министр Финляндии раскритиковал Рене Фазеля.

Ранее в КХЛ сообщили, что бывшего президента ИИХФ будут активно привлекать для решения стратегических вопросов развития лиги.

Также стало известно, что должности в КХЛ для швейцарца пока не планируется.

«Бывший президент ИИХФ Рене Фазель теперь, как утверждают, работает в КХЛ. Он позор мировой хоккейной семьи.

Его ни при каких обстоятельствах нельзя приглашать на ЧМ-2022 в Финляндии, который пройдет в мае», – написал политик Александр Стубб, ранее занимавший посты премьер-министра и министра иностранных дел Финляндии.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 год.

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