Бывший премьер-министр Финляндии: «Фазель – позор хоккейной семьи. Его ни при каких обстоятельствах нельзя приглашать на ЧМ-2022»

Бывший премьер-министр Финляндии раскритиковал Рене Фазеля.

Ранее в сообщили, что бывшего президента ИИХФ будут активно привлекать для решения стратегических вопросов развития лиги.

Также стало известно, что должности в КХЛ для швейцарца пока не планируется.

«Бывший президент ИИХФ теперь, как утверждают, работает в КХЛ. Он позор мировой хоккейной семьи.

Его ни при каких обстоятельствах нельзя приглашать на в Финляндии, который пройдет в мае», – написал политик Александр Стубб, ранее занимавший посты премьер-министра и министра иностранных дел Финляндии.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 по 2021 год.