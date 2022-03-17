Быков про Фазеля в КХЛ: «Он предан хоккею, всегда относился с симпатией к России. Это продолжение его деятельности развития хоккея»

Вячеслав Быков высказался о том, что Рене Фазель будет помогать КХЛ.
В лиге сообщили, что бывшего президента ИИХФ будут активно привлекать для решения стратегических вопросов развития КХЛ.
«Это человек, который знает о хоккее не понаслышке. Думаю, что не просто так он привлечен к работе в КХЛ, должны пригодиться его опыт и знания.
Его приглашение – это взвешенное решение, которое имеет под собой какие-то задачи.
Он предан хоккею. Он всегда относился с симпатией к России, и я вижу, что это продолжение его деятельности развития хоккея», – заявил бывший главный тренер сборной России.