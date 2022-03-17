Петр Воробьев: «Если «Лада» вернется в КХЛ – это будет праздник для всего тольяттинского хоккея»

высказался о возможном возвращении «Лады» в КХЛ.

Ранее появилась информация о том, что «Югра» и «Лада» заменят «Йокерит» и рижское «Динамо» в следующем сезоне.

– Прекрасно, что «Лада» может вернуться в КХЛ. Другое дело, что это не по спортивному принципу и придется усиливаться. В Тольятти нужна хорошая работа в плане усиления тренерского штаба. Я как раз смотрел матч «Лады» с «Рубином» и могу сказать, что с такими результатами, конечно, в КХЛ будет очень сложно.

– После ухода рижского «Динамо» и «Йокерита» пришло время обратить внимание на свои клубы?

– Это решение напрашивалось. Но нужна серьезная и кропотливая работа. Я был на 45-летии клуба и посмотрел на «Ладью», на старый ледовый дворец. Все функционирует. Мне рассказали, что ребят, играющих в хоккей и желающих в него играть, очень много.

Если это не фэйк и если «Лада» действительно вернется в КХЛ – это будет праздник для всего тольяттинского хоккея. Другое дело, надо будет как следует поработать. В Тольятти основа очень хорошая, но нужно приложить хозяйские руки – и все наладится. Желаю здравствовать тольяттинскому хоккею, – сказал бывший тренер «Лады».

выступала в с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.