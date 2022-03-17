Валерий Белов останется главным тренером «Лады»

Игорь Масленников сообщил, что Валерий Белов сохранит пост главного тренера «Лады».

Клуб вылетел из плей-фф ВХЛ, проиграв серию с «Рубином» (0-4).

«У нас было три овертайма в серии с «Рубином». То есть в основное время за всю серию разница по забитым голам – одна шайба. Немного не хватило сил. Весь первый раунд провели всего с двумя центральными нападающими. В серии с «Рубином» два травмированных центра добавились. Но один не играл две недели после травмы, а другой – месяц.

Вошли в плей-офф небоевым составом. Если первый раунд с как-то прошли за счет более техничных игроков, то в полуфинале не хватило сил и физических кондиций у вышедших после травм игроков.

Кроме того, по сравнению с прошлым сезоном у нас всего два человека осталось. Да, опытные ребята, но команда абсолютно новая. До нового года не получилось усилиться тем, кем хотели. После неудачных трех лет все-таки прошли первый раунд. Думаю, в следующем году у нас будет команда покрепче.

У Валерия Белова контракт на следующий сезон, он сохранит пост главного тренера», – сказал спортивный директор «Лады».

«Лада» вылетела из плей-фф ВХЛ после 0-4 от «Рубина». Тольяттинцы, вероятно, вернутся в КХЛ