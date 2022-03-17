«Сан-Хосе» и Гертл продлили контракт на 8 лет с кэпхитом 8,1 млн долларов

объявил о заключении нового 8-летнего соглашения с форвардом .

По условиям контракта кэпхит 28-летнего чеха составляет 8,1375 млн долларов, сообщает Sportsnet.

При этом первые три года договора содержат пункт о запрете на перемещение, а последние 5 лет – запрет на обмен.

В текущем сезоне кэпхит Гертла – 5,625 млн.

По окончании нынешнего чемпионата нападающий мог стать неограниченно свободным агентом. За «Шаркс» он играет с 2013 года.

В 59 матчах текущего сезона на счету Гертла 48 (25+23) очков.