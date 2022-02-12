«Сан-Хосе» начал переговоры с Гертлом о новом контракте и не хочет его обменивать

начал переговоры о новом контракте с форвардом и не собирается обменивать его.

«Мы не заинтересованы ни в чем другом, кроме переговоров и подписания контракта.

Мы говорили о многих вещах. Томашу нравится быть здесь, а нам нравится, что он играет за нашу команду. Это нас объединяет.

Так что теперь мы ведем переговоры по поводу параметров следующего контракта», – сказал исполняющий обязанности генменеджера «Шаркс» Джо Уилл, заменяющий Дага Уилсона, взявшего отпуск по болезни.

В прошлом году Гертл заявлял, что переговоры о новом контракте застопорились.

28-летний чех летом может стать неограниченно свободным агентом. По текущему 4-летнему контракту его средняя зарплата составляет 5,625 миллиона долларов за сезон.

В 46 матчах текущего сезона на его счету 38 (22+16) очков.