«Сан-Хосе» начал переговоры с Гертлом о новом контракте и не хочет его обменивать

Теги Сан-Хосе НХЛ Томаш Гертл Хоккей

«Сан-Хосе» начал переговоры о новом контракте с форвардом Томашем Гертлом и не собирается обменивать его. 

«Мы не заинтересованы ни в чем другом, кроме переговоров и подписания контракта. 

Мы говорили о многих вещах. Томашу нравится быть здесь, а нам нравится, что он играет за нашу команду. Это нас объединяет. 

Так что теперь мы ведем переговоры по поводу параметров следующего контракта», – сказал исполняющий обязанности генменеджера «Шаркс» Джо Уилл, заменяющий Дага Уилсона, взявшего отпуск по болезни. 

В прошлом году Гертл заявлял, что переговоры о новом контракте застопорились. 

28-летний чех летом может стать неограниченно свободным агентом. По текущему 4-летнему контракту его средняя зарплата составляет 5,625 миллиона долларов за сезон. 

В 46 матчах текущего сезона на его счету 38 (22+16) очков. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные