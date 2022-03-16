Генменеджер «Далласа» о Клингберге: «Не обзваниваю клубы по поводу обмена. Будет впечатляющее предложение – поступлю в интересах команды»

не стремится обменять защитника , чей контракт истекает летом.

«Давайте начистоту: я не обзваниваю команды по поводу обмена. Если кто-то пришлет мне впечатляющее предложение, я сделаю то, что будет в интересах команды.

Мы кое с кем общались, всегда нужно оценивать ситуацию, но сейчас мы сосредоточены на выходе в плей-офф НХЛ. Это очень важно для нас. А Джон – важная часть команды, так что мы просто продолжим работать.

Мы с Джоном открыто обо всем говорим, я просто сказал ему играть хорошо – и тогда все будет хорошо. Для того, чтобы добиваться успеха, нам нужен такой игрок», – заявил генеральный менеджер «Далласа» .

На счету Клингберга 31 (2+29) очко за 51 игру в в нынешнем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.