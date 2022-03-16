«Торонто» интересуется защитником «Сан-Хосе» Миддлтоном (Пьер ЛеБрюн)

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«Торонто» интересуется защитником «Сан-Хосе» Джейкобом Миддлтоном.

Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

– На прошлой неделе ты сообщил об интересе к защитнику «Шаркс» Джейкобу Миддлтону. Возможно ли, что несколько команд Атлантического дивизиона входят в список претендентов?

– Атлантического дивизиона и Восточной конференции в целом.

Да, ряд претендующих на плей-офф команд с Востока продолжает связываться с «Сан-Хосе» по поводу Миддлтона. Его кэпхит – 725 тысяч долларов, у него был замечательный год.

Насколько мне известно, «Сан-Хосе» просит за него выбор во втором раунде драфта, а также еще один драфт-пик или проспекта.

«Торонто» входит в число команд Восточной конференции, которые, как мне сказали, связывались с клубом по поводу Миддлтона.

Я думаю, «Бостон» и «Тампа» также входят в число заинтересованных команд, – сказал ЛеБрюн.

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