«Торонто» интересуется защитником «Сан-Хосе» Миддлтоном (Пьер ЛеБрюн)

«Торонто» интересуется защитником «Сан-Хосе» Джейкобом Миддлтоном.
Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
– На прошлой неделе ты сообщил об интересе к защитнику «Шаркс» Джейкобу Миддлтону. Возможно ли, что несколько команд Атлантического дивизиона входят в список претендентов?
– Атлантического дивизиона и Восточной конференции в целом.
Да, ряд претендующих на плей-офф команд с Востока продолжает связываться с «Сан-Хосе» по поводу Миддлтона. Его кэпхит – 725 тысяч долларов, у него был замечательный год.
Насколько мне известно, «Сан-Хосе» просит за него выбор во втором раунде драфта, а также еще один драфт-пик или проспекта.
«Торонто» входит в число команд Восточной конференции, которые, как мне сказали, связывались с клубом по поводу Миддлтона.
Я думаю, «Бостон» и «Тампа» также входят в число заинтересованных команд, – сказал ЛеБрюн.