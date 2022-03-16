Кельгрен – 4-й вратарь в истории «Торонто» с шатаутом в 1-м матче в НХЛ в старте. Швед отразил 35 бросков «Далласа»

Кельгрен – 4-й вратарь в истории «Торонто», сыгравший на ноль в 1-м матче в НХЛ в старте.
25-летний голкипер отразил 35 бросков в игре с «Далласом» (4:0) и был признан первой звездой.
Швед присоединился к Бенни Гранту (1929), Элу Роллинсу (1950) и Гаррету Спарксу (2015). Всего в истории НХЛ это 39-й случай. В прошлый раз это удалось вратарю «Вашингтона» Заку Фукале в этом сезоне.
Для Кельгрена матч стал вторым в лиге, но первым в старте. До этого он успел выйти на замену в матче против «Аризоны».