Кельгрен – 4-й вратарь в истории «Торонто» с шатаутом в 1-м матче в НХЛ в старте. Швед отразил 35 бросков «Далласа»

Кельгрен – 4-й вратарь в истории , сыгравший на ноль в 1-м матче в в старте.

25-летний голкипер отразил 35 бросков в игре с (4:0) и был признан первой звездой.

Швед присоединился к Бенни Гранту (1929), Элу Роллинсу (1950) и (2015). Всего в истории НХЛ это 39-й случай. В прошлый раз это удалось вратарю «Вашингтона» в этом сезоне.

Для Кельгрена матч стал вторым в лиге, но первым в старте. До этого он успел выйти на замену в матче против «Аризоны».