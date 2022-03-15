Андрей Разин: «Няттинен получил сотрясение мозга в драке в 6-м матче с «Динамо». После раскатки сказал, что все мерцает, моргает»

Андрей Разин ответил на вопрос про , который не смог сыграть в седьмом матче серии с .

Финский хоккеист почувствовал недомогании перед игрой.

– Будь вы на месте Няттинена, вы бы остались в раздевалке? Насколько повреждение, полученное им перед матчем, было серьезным?

– Сейчас не хочется говорить что-то лишнее.

Самому Няттинену было очень тяжело. Мне стоило больших усилий, чтобы он остался и играл в серии. Я ему очень благодарен.

Насколько я понял, у него сотрясение мозга. Он получил его в последней драке, в шестом матче.

Перед седьмой игрой он сказал, что ударился об лед. Когда Йоонас пришел после раскатки, то сказал, что странно воспринимает свет – все мерцает, моргает.

У меня нет к нему ни вопросов, ни претензий, он был с нами до конца. Ему надо сказать огромное спасибо за то, через что он прошел, – заявил главный тренер .