Андрей Разин: «Няттинен получил сотрясение мозга в драке в 6-м матче с «Динамо». После раскатки сказал, что все мерцает, моргает»

Андрей Разин ответил на вопрос про Йоонаса Няттинена, который не смог сыграть в седьмом матче серии с «Динамо».
Финский хоккеист почувствовал недомогании перед игрой.
– Будь вы на месте Няттинена, вы бы остались в раздевалке? Насколько повреждение, полученное им перед матчем, было серьезным?
– Сейчас не хочется говорить что-то лишнее.
Самому Няттинену было очень тяжело. Мне стоило больших усилий, чтобы он остался и играл в серии. Я ему очень благодарен.
Насколько я понял, у него сотрясение мозга. Он получил его в последней драке, в шестом матче.
Перед седьмой игрой он сказал, что ударился об лед. Когда Йоонас пришел после раскатки, то сказал, что странно воспринимает свет – все мерцает, моргает.
У меня нет к нему ни вопросов, ни претензий, он был с нами до конца. Ему надо сказать огромное спасибо за то, через что он прошел, – заявил главный тренер «Северстали».