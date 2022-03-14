Андрей Разин: «Если бы фортуна улыбнулась «Северстали», мы бы прыгнули намного выше. Уходим в отпуск с высоко поднятой головой»

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Андрей Разин подвел итоги серии плей-офф с «Динамо» (3-4).

В седьмом матче первого раунда московская команда обыграла «Северсталь» (2:1).

«Хорошая серия получилась. Мы уходим в отпуск с высоко поднятой головой. Если бы фортуна нам улыбнулась, мы бы прыгнули намного выше. Хотя все равно считаю, что сезон у нас хороший.

Начали сегодня не очень хорошо. Тем более перед игрой за минут 15 Няттинен почувствовал недомогание и не вышел на игру. Это был фактор неожиданности. Сразу пропустили, потом уже играли на равных.

К сожалению, не забили ни одного гола в большинстве. Конечно, когда человек, забивший 4 гола в большинстве, выпадает, это сказывается.

Много эмоций. Много чего хочется сказать. Но я повзрослел, помудрел. Все эмоции оставлю при себе. Конечно, проигрывать больно и обидно, осталось чувство недосказанности», – сказал главный тренер «Северстали».

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