Клод Жиру: «Это худший сезон за все мое время в «Филадельфии», возможно. Предстоит обсудить с руководством план команды на будущее»

назвал худшим нынешний сезон «Филадельфии» в .

«Возможно, это худший сезон за все мое время в команде.

Это очень тяжелый сезон. Конечно, у нас было много травмированных, но я не собираюсь искать оправдания.

Еще предстоит провести несколько встреч с руководством и обсудить план команды не только на этот сезон, но и на будущее», – сказал нападающий «Флайерс».

На данный момент занимает последнее, восьмое, место в таблице Столичного дивизиона, набрав 47 очков в 59 матчах.

Жиру может стать неограниченно свободным агентом. Его средняя зарплата по текущему контракту – 8,275 млн долларов. В соглашении есть пункт о полном запрете на обмен.