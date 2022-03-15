Клод Жиру: «Это худший сезон за все мое время в «Филадельфии», возможно. Предстоит обсудить с руководством план команды на будущее»

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Клод Жиру назвал худшим нынешний сезон «Филадельфии» в НХЛ.

«Возможно, это худший сезон за все мое время в команде.

Это очень тяжелый сезон. Конечно, у нас было много травмированных, но я не собираюсь искать оправдания.

Еще предстоит провести несколько встреч с руководством и обсудить план команды не только на этот сезон, но и на будущее», – сказал нападающий «Флайерс».

На данный момент «Филадельфия» занимает последнее, восьмое, место в таблице Столичного дивизиона, набрав 47 очков в 59 матчах.

Жиру может стать неограниченно свободным агентом. Его средняя зарплата по текущему контракту – 8,275 млн долларов. В соглашении есть пункт о полном запрете на обмен.

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