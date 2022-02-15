Жиру хочет перейти в «Колорадо». «Миннесота» и «Сент-Луис» – альтернативные варианты (Эдриан Дейтер)

Журналист Colorado Hockey Now Эдриан Дейтер сообщил, что нападающий «Филадельфии» Клод Жиру хочет перейти в «Колорадо».
Летом 34-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом. Его средняя зарплата по текущему контракту – 8,275 млн долларов. В соглашении есть пункт о полном запрете на обмен.
Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что в «Колорадо» есть игроки, которые хотели бы видеть Жиру в команде.
«Мне сказали, что Клод Жиру сообщил генеральному менеджеру «Флайерс» Чаку Флетчеру, что «Колорадо» – это то место, куда он хочет отправиться.
Если по какой-то причине договориться с ними не получится, приемлемыми альтернативными вариантами будут «Миннесота» или «Сент-Луис», – написал Дейтер.
Фридман о будущем Жиру: «В «Колорадо» есть игроки, которые хотели бы видеть его в команде»
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