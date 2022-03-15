Гендиректор минского «Динамо»: «Контракт Вудкрофта автоматически продлен – дело за ним. У Крэйга большое желание работать на благо белорусского хоккея»

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Гендиректор минского «Динамо» рассказал о том, будет ли продлен контракт с тренером Крэйгом Вудкрофтом.

«У Вудкрофта должен быть долгосрочный контракт. Задача была выполнена – выход в плей-офф.

Его контракт будет продлен автоматически. Дальше дело за ним. Если он соглашается на новый контракт, он однозначно остается в клубе и сборной.

У самого Крэйга большое желание работать в Беларуси.

У него планы работать за национальную команду, на благо белорусского хоккея», – сказал Сергей Сушко.

В нынешнем сезоне минчане заняли восьмое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф «Динамо» уступило СКА в первом раунде со счетом 0-4 в серии. Вудкрофт также является главным тренером сборной Беларуси.

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