Гендиректор минского «Динамо»: «Контракт Вудкрофта автоматически продлен – дело за ним. У Крэйга большое желание работать на благо белорусского хоккея»

Гендиректор минского рассказал о том, будет ли продлен контракт с тренером .

«У Вудкрофта должен быть долгосрочный контракт. Задача была выполнена – выход в плей-офф.

Его контракт будет продлен автоматически. Дальше дело за ним. Если он соглашается на новый контракт, он однозначно остается в клубе и сборной.

У самого Крэйга большое желание работать в Беларуси.

У него планы работать за национальную команду, на благо белорусского хоккея», – сказал Сергей Сушко.

В нынешнем сезоне минчане заняли восьмое место по итогам регулярного чемпионата . В плей-офф «Динамо» уступило СКА в первом раунде со счетом 0-4 в серии. Вудкрофт также является главным тренером сборной Беларуси.