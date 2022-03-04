Легионеры «Ак Барса» и «Авангарда» пока остаются в своих клубах («Матч ТВ»)

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Легионеры «Ак Барса» и «Авангарда» пока остаются в своих клубах.

Как сообщает «Матч ТВ», все легионеры «Ак Барса» и «Авангарда» пока остаются в своих командах и готовы выйти на второй матч серии первого раунда плей-офф.

Иностранцы «Ак Барса» – защитники Марк Барберио, Джейсон Демерс (Канада), Стивен Кэмпфер (США), форварды Джордан Уил, Эрик Фер (оба – Канада) – получили гарантии безопасности от клуба и на данный момент приняли решение остаться. Как минимум, речь идет о втором матче серии.

Иностранцы «Авангарда» – вратарь Шимон Грубец (Чехия), защитники Оливер Каски, Вилле Покка (оба – Финляндия), Виктор Сведберг (Швеция), форварды Петер Цегларик (Словакия), Корбан Найт (Канада) – в полном составе вышли на утреннюю тренировку в Казани.

Второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом» (0-1) состоится сегодня в Казани.

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