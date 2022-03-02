Хартли о серии с «Ак Барсом»: «В плей-офф дело не столько в талантах, сколько в желании побеждать»

считает, что у «Ак Барса» отличная команда.

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» сыграет против . Первый матч состоится сегодня, 2 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Все в предвкушении! Мы работали весь год, равно как и Казань, чтобы заслужить право участия в матчах плей-офф. Постоянно все складывается так, что мы встречаемся в играх на вылет. Это противостояние двух отличных клубов. Дождемся стартового вбрасывания, и начнется самое интересное.

Первые пять минут будет неизвестность. Вчера я посмотрел все матчи, заметно, что хоть игроки и осознают, что это плей-офф, тем не менее требуется время, чтобы вкатиться. Возможно, это следствие затяжной паузы. Надеюсь, мы сможем начать играть вовремя, уверен, Дмитрий Квартальнов рассчитывает на то же самое со стороны своей команды. В этом и состоит красота плей-офф.

Не существует миллиона способов игры в хоккей. Это довольно простая игра! Но у них отличная команда. Защитники Барберио и Демерс значительно усилили их на синей линии. Их состав и без этого был очень сбалансированным. Что касается нас, мне нравится наша команда, мы уже достаточно долго вместе. Сейчас, во время плей-офф, дело уже не столько в талантах, сколько в желании побеждать», – сказал главный тренер .