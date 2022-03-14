Кучеров не забивает 7 матчей подряд. Его полезность на этом отрезке – «минус 11»

продлил безголевую серию до семи матчей подряд.

Нападающий не отметился набранными очками в матче чемпионата против (2:1).

Россиянин также заработал полезность «минус 1», нанес три броска по воротам, выполнил три силовых приема и сыграл 23:02 (3:31 – в большинстве).

Больше времени на льду в составе «Лайтнинг» провел только защитник Виктор Хедман – 23:52.

Кучеров не набирает очки в трех последних матчах. Более того, форвард не забивает на протяжении последних семи игр. На этом отрезке его общий показатель полезности составил «минус 11».

Россиянин набрал 30 (10+20) очков при полезности «минус 9» в 24 матчах чемпионата. Подробную статистику 28-летнего хоккеиста можно посмотреть здесь.