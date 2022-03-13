Директор «Северстали»: «Мы не боимся играть молодыми хоккеистами, растим их. Вектор у нас задан давно и набирает обороты»

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Николай Канаков заявил, что «Северсталь» не боится играть молодыми хоккеистами.

«И статистика, и состав говорит, мы не боимся играть молодыми хоккеистами, растим их. У нас есть «Алмаз», «Металлург», хорошо играет школа. Вектор у нас задан давно и набирает обороты.

Два пропущенных гола во втором периоде шестого матча с «Динамо»? Второй период сам по себе сложный: дальняя скамейка, тем более с таким соперником все возможно. Получилось, что не угадали с запросом [на видеопросмотр], и большинство решает. Мы учтем такое в перспективе – разные есть запросы, у нас есть бригада специалистов, и это раньше работало», – сказал директор «Северстали».

Седьмой матч серии с «Динамо» (3-3) пройдет 14 марта в Москве.

«Северсталь» впервые сыграет 7-й матч в серии плей-офф КХЛ

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